Son dakika haber: Adana'da 10 motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Adana'da 10 motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

25.06.2022 10:15
Son dakika haber: Adana'da 10 motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Adana'da son bir ayda 10 motosiklet çaldıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.

Adana'da son bir ayda 10 motosiklet çaldıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde son bir ayda 10 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlıkları iki kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüphelilerin Ali Gaffar S. (21) ve Mehmet Ali O. (18) olduğunu tespit etti.

İki zanlı, adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı, çalınan motosikletlerden 3'ü bulunup sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına Hurmalı Mahallesi'nde kaldırımda park halinde bulunan motosikletin direksiyon kilidinin kırılarak çalınması yansıdı.

Görüntülere göre, iki zanlı olay yerine birlikte gidiyor, daha sonra farklı yönlere ayrılıyorlar. Bir süre sonra motosikletin bulunduğu yere dönen Ali Gaffar S, yüzünü tıbbi maskeyle ve eliyle gizlemeye çalışıyor. Ali Gaffar S'nin kilidi kırıp ayrılmasının ardından Mehmet Ali O, motosikleti çalıp uzaklaşıyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Adana'da 10 motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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