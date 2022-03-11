Son dakika haberi... ADANA'DA 13 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ; 5 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haberi... ADANA'DA 13 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ; 5 GÖZALTI

11.03.2022 10:31

Son dakika haberlerine göre ADANA'da polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı 13 milyon makaron, 561 kilo tütün, 326 kilo nargile tütünü ile 25 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı 13 milyon makaron, 561 kilo tütün, 326 kilo nargile tütünü ile 25 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 13 milyon makaron, 561 kilo tütün, 326 kilo nargile tütünü, 5 otomatik sigara doldurma makinesi ile satışa hazır 25 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... ADANA'DA 13 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ; 5 GÖZALTI
Son dakika haberi... ADANA'DA 13 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ; 5 GÖZALTI
Son dakika haberi... ADANA'DA 13 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ; 5 GÖZALTI

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Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ADANA'DA 13 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ; 5 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ADANA'DA 13 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ; 5 GÖZALTI - Son Dakika
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