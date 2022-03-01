Son dakika haber | Adana'da 2 ayda 730 silah ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Adana'da 2 ayda 730 silah ele geçirildi

01.03.2022 09:00
Son dakika haber | Adana'da 2 ayda 730 silah ele geçirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana polisi 2 ayda yaptığı şok uygulamalarda 522 tabanca, 115 tüfek ve 93 kuru sıkı tabanca olmak üzere 730 silah ele geçirdi.

Adana polisi 2 ayda yaptığı şok uygulamalarda 522 tabanca, 115 tüfek ve 93 kuru sıkı tabanca olmak üzere 730 silah ele geçirdi.

Adana'da son 2 ayda 12 olayda 2'si kadın 13 kişi cinayete kurban gitti. Cinayetlerin çoğunluğu tabanca ve tüfekle işlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, sık sık cinayetlerin yaşanması nedeniyle ruhsatsız silahlanmanın önüne geçmek için çalışma başlattı. 7 gün 24 saat başlatılan şok uygulamalarda 2 ay içinde 522 tabanca, 115 tüfek ve 93 kuru sıkı tabanca olmak üzere 730 silah ele geçirildi.

Polis ayrıca bu tabanca ve tüfeklere ait yüzlerce de mermi ve kartuş ele geçirdi. Polisin şok uygulamalarının halkın can ve mal güvenliği için devam edeceği belirtildi. - ADANA

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Adana'da 'Huzur ve Güven' uygulaması: 43 kişi yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi Son dakika haberi... Adana'da 'Huzur ve Güven' uygulaması: 43 kişi yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi ADANA'DA 15 MİLYON KAÇAK DOLDURULMUŞ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ ADANA'DA 15 MİLYON KAÇAK DOLDURULMUŞ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Adana'da 2 ayda 730 silah ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
08:48 Elektrik faturasında yeni düzenleme başladı! Vatandaşa fatura ne kadar yansıyacak?
08:39 Rusya, 65 Km'lik ölüm konvoyuyla başkent Kiev'i zorluyor: Reuters duyurdu
08:38 Bir kızını sır gibi saklıyordu! İlk kez kızı Gülşen'le poz veren Tatlıses yaptığı paylaşımda büyük oğlundan hiç bahsetmedi
08:31 Ukrayna, Türkiye'den aldığı Bayraktar SİHA'lar ile Rus savunma sistemlerini imha etti!
08:05 Belarus müzakeresinden sonra Zelenski'den ilk açıklama: Rusya kendi pozisyonunu açıkladı, istediğimiz bir sonuç yok
07:56 "Göğüsleriniz silikon mu?" diye soruldu! Gülben Ergen: Takma bir şey yok bende
07:53 Mart ayının ilk gününde hava nasıl olacak: Yurt genelinde yağışlar hakim, hava parçalı çok bulutlu!
07:41 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:36 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:30 Müzakereler sonuçsuz kalınca Ukrayna-Rusya savaşı 6. gününde devam ediyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 09:06:21. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Adana'da 2 ayda 730 silah ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement