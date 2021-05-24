Adana'nın Kozan ilçesinde 100 metre arayla pompalı tüfekle vurulmuş cesetleri bulunan Tuğçe Duman (27) ve Melek Elşemo'nun (24), ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Saimbeyli'de evli ve 3 çocuğu olduğu kaydedilen Duman'ın annesi Hatice Kır, kızının 2 yıla yakın süredir eşinden ayrı yaşadığını anlattı. Anne Kır, Kızım eşinden ayrılıyordu. F.A. isimli bir çocukla tanışmış. Hayatına girdi zindan gibi. Tehdit ediyordu sürekli. Bizi öldürmekle tehdit ediyormuş, kızımdan bunları duydum. Eşinden ayrı yaşayalı 2 yılı buluyor. Benim yanımda 1,5 sene kaldı. Boşanma aşamasındaydı eşine döndü. 'Çocuklarım için anne gideyim' dedi. Barıştı ve gitti. Tekrar bu çocuk hayatına girdi. Onu rahat bırakmadı. Nerede tanıştıklarını bilmiyorum. Süreç böyle ilerledi. Sürekli Tuğçe'yi tehdit edip, şantaj yaptı. 'Anneni öldürürüm, seni öldürürüm, elimde pozların var' diye. Telefonun içinde ne olur yani dedi.

'ÖLEN MELEK AĞABEYİMİN EŞİ'

Kızının F.A. tarafından kaçırıldığını, 2 gün sonra polisin bulduğunu kaydeden H.K., Kızım bizi istemedi belki kötülük ederler diye sığınma evine gitti. Sonra ben geri getirdim 'Arkandayız kızım' diye. Sonra tekrar o kişiyle görüştüğünü anladım, kızıma tepki gösterdim. Biz uyurken tekrar kaçtı ona. Olay günü akşam hiçbir şey demedi. Ben uyuyunca Melek'i arkadaş olarak yanına almış, gitmiş. Melek benim ağabeyimin dini nikahlı eşi. 1 haftalığına gelmişti, köydelerdi. Bugün de geri gideceklerdi Kayseri'ye diye konuştu.

Anne Kır, kızının başka şikayetçi olduğu biri olmadığını, F.A.'ya karşı koruma kararı aldırdıklarını, olayın aydınlatılmasını beklediklerini kaydetti. F.A. jandarma tarafından aranırken, amcasının oğlu M.A.'nın gözaltında olduğu öğrenildi.