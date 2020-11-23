Son dakika haber | Adana'da 3 milyon 60 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
23.11.2020 09:19
Son dakika haberi... ADANA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 3 milyon 60 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
ADANA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 3 milyon 60 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın yaptı. Aramalarda 3 milyon 60 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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