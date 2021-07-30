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ADANA'DA 4 İLÇEDEKİ 6 NOKTADA ORMAN YANGINI SÜRÜYOR - Son Dakika

ADANA'DA 4 İLÇEDEKİ 6 NOKTADA ORMAN YANGINI SÜRÜYOR

30.07.2021 13:39

Adana'nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde önceki gün çıkan yangında evi yandıktan sonra kendisini görüntüleyen basın mensuplarına gözyaşı dökerek yaşadıklarını anlatan Cumali Yüce (63), geçici süreyle yanına yerleştiği kızı Gizem Esma Can (30) ile beraber kül olan eve gelerek sarılıp ağladı.

Adana'nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde önceki gün çıkan yangında evi yandıktan sonra kendisini görüntüleyen basın mensuplarına gözyaşı dökerek yaşadıklarını anlatan Cumali Yüce (63), geçici süreyle yanına yerleştiği kızı Gizem Esma Can (30) ile beraber kül olan eve gelerek sarılıp ağladı. Yüce, yurt içi ve yurt dışından vatandaşların kendisini arayıp geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu kaydederek, sesini duyurmasını sağlayan basın mensuplarına teşekkür etti. Bir süre önce hayatını kaybeden eşi Ayşe Yüce (61) ile birlikte evi inşa ettiklerini kaydeden Yüce, eşyalarının yanı sıra bütün anılarının kül olduğunu anlattı. ANILARIMIZ DA YOK OLDU

Çok sayıda hayırseverin kendisini arayarak yardımda bulunmak istediğini aktaran Yüce şöyle konuştu:

"İnşallah bize yardımcı olacaklar ve bu karanlıktan aydınlığa, ağlamaktan gülmeye çıkacağız. Bu ev bizim anılarımızla dolu. Eşimle beraber bu evi yaptık, kurduk. Onun hep anıları vardı. Bir bilgisayarı bile kurtaramadım ben. Buradaki her şey tarih oldu, çok hüzünlüyüm, Burada durumları olmayan yaşlı komşularımız da var. Evleri yandı. Yetkililerimizin el uzatmalarını istiyorum. Türkiye'nin, Kozan'ın ciğeri yandı. Bizim ormanlarımızı yaktılar. Onları en şiddetli şekilde kınıyorum. 16 yıldır bu evde yaşıyorduk. 14 yıl Ayşe hanımla beraber yaşadık. Onun her yerde anıları var. Ben ona üzülüyorum. Burada eşimin her türlü anıları, elbisesi, ayakkabısı, fotoğrafları vardı. Çok üzgünüm. Artık yerine gelmeyeceğine göre yeni bir sayfa açıyoruz."

ADANA'DA 4 İLÇEDEKİ 6 NOKTADA ORMAN YANGINI SÜRÜYOR
ADANA'DA 4 İLÇEDEKİ 6 NOKTADA ORMAN YANGINI SÜRÜYOR
ADANA'DA 4 İLÇEDEKİ 6 NOKTADA ORMAN YANGINI SÜRÜYOR
ADANA'DA 4 İLÇEDEKİ 6 NOKTADA ORMAN YANGINI SÜRÜYOR
ADANA'DA 4 İLÇEDEKİ 6 NOKTADA ORMAN YANGINI SÜRÜYOR

Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA 4 İLÇEDEKİ 6 NOKTADA ORMAN YANGINI SÜRÜYOR - Son Dakika


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