Adana'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 J 0213 plakalı şehir içi yolcu otobüsü, yolcu almak için duran Ramazan Özelçi idaresindeki 01 M 0890 plakalı dolmuşa arkadan çarptı.

Gürültü yaptığı için kendisini uyaran esnafı sokak ortasında başından vurdu

Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler