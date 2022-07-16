5'inci kattan toprak zemine düşen bebek yaralı kurtuldu - Son Dakika
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5'inci kattan toprak zemine düşen bebek yaralı kurtuldu

16.07.2022 16:05

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir binanın 5'inci katından bahçeye düşen ve ayakları kırılan 1 yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir binanın 5'inci katından bahçeye düşen ve ayakları kırılan 1 yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı.

Tellidere Mahallesi'ndeki bir binanın 5'inci katındaki balkondan bahçeye bebek düştüğünü görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı bebeği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan bebeğin ayaklarında kırık olduğu, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bebeğin, anne ve babası uyuduğu sırada emekleyerek balkona yöneldiği ve demir korkuluk arasındaki boşluktan düştüğü iddia edildi.

Öte yandan, bebeğin üçüncü ve ikinci katın balkonundaki çamaşır iplerine takılarak toprak zemine düştüğü belirtildi.

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3'üncü kattan düşen kişi ağır yaralandı 3'üncü kattan düşen kişi ağır yaralandı 5. kattan düşen Melek ağır yaralandı 5. kattan düşen Melek ağır yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5'inci kattan toprak zemine düşen bebek yaralı kurtuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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