Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı bebeği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › 5'inci kattan toprak zemine düşen bebek yaralı kurtuldu - Son Dakika

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