Son dakika haber... Adana'da 677 internet sitesine erişim engeli kararı - Son Dakika
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Son dakika haber... Adana'da 677 internet sitesine erişim engeli kararı

17.05.2022 15:56
Son dakika haber... Adana'da 677 internet sitesine erişim engeli kararı

Son dakika gündem haberi... Adana'da, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla nisan ayında, internet üzerinden farklı suçlar işlendiği belirlenen 677 siteye erişim engeli kararı aldırıldı.

Adana'da, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla nisan ayında, internet üzerinden farklı suçlar işlendiği belirlenen 677 siteye erişim engeli kararı aldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1-30 Nisan'da, internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, yanıltıcı bilgi, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve terör propagandası gibi suçlar işlendiği belirlenen 677 internet sitesine erişim engeli kararı aldırıldı.

Öte yandan, sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli suçlar işlediği belirlenen 54 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber... Adana'da 677 internet sitesine erişim engeli kararı - Son Dakika


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