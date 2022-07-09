7 ayrı hırsızlık olayına karışan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
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7 ayrı hırsızlık olayına karışan iki zanlı tutuklandı

09.07.2022 09:57

7 ayrı hırsızlık olayına karışan iki zanlı tutuklandıADANA Adana'da 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen iki zanlı tutuklanırken, zanlıların apartmanlara sanki orada oturuyormuş gibi ellerinde poşet içinde ekmekle gelmesi dikkat çekti.

7 ayrı hırsızlık olayına karışan iki zanlı tutuklandı

ADANA Adana'da 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen iki zanlı tutuklanırken, zanlıların apartmanlara sanki orada oturuyormuş gibi ellerinde poşet içinde ekmekle gelmesi dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bir ay içerisinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 7 ayrı hırsızlık olayında şüphelilerin; kapı kilitlerini kırarak ya da demir şebekelerden balkonuna tırmanarak girdikleri evlerden 5 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 20 kol saati, 20 bin lira ve yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıklarını belirledi. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin, hırsızlık suçundan kaydı bulunan Şahin Y. ile Muhammed D. olduğunu tespit etti. Ekipler, adreslerine düzenlenen operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde hırsızlık için gittikleri bir apartmana girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin dikkat çekmemek için apartmana ekmekle girdiği, diğerinin ise yüzünü şemsiyeyle gizlediği anlar yer aldı.

Emniyetteki sorgularında suçlarını kabul eden şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 7 ayrı hırsızlık olayına karışan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 7 ayrı hırsızlık olayına karışan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
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