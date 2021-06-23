Son dakika haber... Adana'da 7 kişi uyuşturucu ve silahla yakalandı - Son Dakika

Adana'da üzerlerinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen 7 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yüreğir, Ceyhan ve Kozan ilçelerinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamaları esnasında, 207 gram kubar esrar maddesi, 220 gram sentetik bonzai (cannabinoid), 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA