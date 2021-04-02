Son dakika haber... Adana'da 79 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 5 DEAŞ sanığına dava açıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Adana'da 79 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 5 DEAŞ sanığına dava açıldı

02.04.2021 12:45
Son dakika haber... Adana'da 79 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 5 DEAŞ sanığına dava açıldı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Adana'da şehit polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 5 DEAŞ sanığı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından 20 yıl 4'er aya...

Adana'da şehit polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 5 DEAŞ sanığı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından 20 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ adına aktif faaliyet gösterdikleri ve mezar taşlarına zarar verdikleri ileri sürülen, örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu tutuklu H.Ö. ile A.B.D. ve T.A, tutuksuz İ.Ö. ve M.D. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından 20 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların 21 Şubat'ta merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan kabir taşlarını tahrip ettikleri ve DEAŞ mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı oldukları belirtildi.

Sanık itirafları iddianamede

İddianamede itiraflarına yer verilen sanık İ.Ö, akrabası ve mahalleden arkadaşı M.D'nin olaydan önce yanına geldiğini belirterek, şunları anlattı:

"Olaydan bir gün önce akşam saatlerinde 'Turbey' olarak tanınan M.D, yanında H.Ç, A.B.D. ve akrabam H.Ö. ile motosikletle evime geldiler. Bana yarın Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarlığa gideceklerini, mezar taşlarını kıracaklarını söylediler. Benim de gelip gelmeyeceğimi sordular. Ben de cumartesi günü Kozan'a tarlada çalışmaya gideceğimi söyleyerek gelmeyeceğimi belirttim. M.D. ile olaydan sonra tekrar bir araya geldiğimizde mezarlıktaki mezar taşlarını kırdıklarını hatta internette '79 mezar taşı kırılmış' şeklinde arama yapmam halinde gerçekleştirdikleri bu olayı göreceğimi söyledi. Mezar taşlarını neden kırdıkları hakkında bilgi vermedi. Ben de daha sonra YouTube'den M.D'nin bana söylediği görüntüyü izledim."

İddianamede, ihbar ve teşhis tutanakları, İ.Ö'nün beyanları, ele geçirilen DEAŞ'ı simgeleyen bezler, örgüt üyelerinin yer aldığı görsellere ilişkin dijital materyaller, toplatılma kararı bulunan kitap ve dokümanlar dikkate alındığında, DEAŞ'ın amaçlarını ve yöntemlerini bilerek ve isteyerek uygulayan sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

A.B.D, H.Ö, T.A, İ.Ö. ve M.D'nin fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri anlatılan iddianamede, sanıkların 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan kabir taşlarını tahrip ettikleri gerekçesiyle "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan da cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç ile 14 kişinin müşteki sıfatıyla yer aldığı kaydedildi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Olayın geçmişi

Adana'da FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı. Zanlılardan H.Ö'nün DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu olduğu öğrenilmişti. Zarar gören mezarlar onarılmıştı.

Mehmet Oruç, Şehit, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Adana'da 79 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 5 DEAŞ sanığına dava açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan "Merkez Bankası nasıl bir faiz kararı verecek?" sorusuna yanıt: Bana düşmez "Türkiye'de salgını bitirecek" yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada!
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Kızı yanlışlıkla TikTok fenomenine 7 bin TL gönderen Demet Akalın, alay konusu oldu Kızı yanlışlıkla TikTok fenomenine 7 bin TL gönderen Demet Akalın, alay konusu oldu         
11:55
Bakan Selçuk'un Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu         
11:44
TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi         
11:25
Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, "Birine benzettim" diyerek kendisini savundu         
11:11
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu         
10:19
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti         
09:38
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı         
23:25
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 13:36:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Adana'da 79 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 5 DEAŞ sanığına dava açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei