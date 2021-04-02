Son dakika haber... Adana'da 79 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 5 DEAŞ sanığına dava açıldı - Son Dakika

Adana'da şehit polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 5 DEAŞ sanığı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından 20 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ adına aktif faaliyet gösterdikleri ve mezar taşlarına zarar verdikleri ileri sürülen, örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu tutuklu H.Ö. ile A.B.D. ve T.A, tutuksuz İ.Ö. ve M.D. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından 20 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların 21 Şubat'ta merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan kabir taşlarını tahrip ettikleri ve DEAŞ mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı oldukları belirtildi.

Sanık itirafları iddianamede

İddianamede itiraflarına yer verilen sanık İ.Ö, akrabası ve mahalleden arkadaşı M.D'nin olaydan önce yanına geldiğini belirterek, şunları anlattı:

"Olaydan bir gün önce akşam saatlerinde 'Turbey' olarak tanınan M.D, yanında H.Ç, A.B.D. ve akrabam H.Ö. ile motosikletle evime geldiler. Bana yarın Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarlığa gideceklerini, mezar taşlarını kıracaklarını söylediler. Benim de gelip gelmeyeceğimi sordular. Ben de cumartesi günü Kozan'a tarlada çalışmaya gideceğimi söyleyerek gelmeyeceğimi belirttim. M.D. ile olaydan sonra tekrar bir araya geldiğimizde mezarlıktaki mezar taşlarını kırdıklarını hatta internette '79 mezar taşı kırılmış' şeklinde arama yapmam halinde gerçekleştirdikleri bu olayı göreceğimi söyledi. Mezar taşlarını neden kırdıkları hakkında bilgi vermedi. Ben de daha sonra YouTube'den M.D'nin bana söylediği görüntüyü izledim."

İddianamede, ihbar ve teşhis tutanakları, İ.Ö'nün beyanları, ele geçirilen DEAŞ'ı simgeleyen bezler, örgüt üyelerinin yer aldığı görsellere ilişkin dijital materyaller, toplatılma kararı bulunan kitap ve dokümanlar dikkate alındığında, DEAŞ'ın amaçlarını ve yöntemlerini bilerek ve isteyerek uygulayan sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

A.B.D, H.Ö, T.A, İ.Ö. ve M.D'nin fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri anlatılan iddianamede, sanıkların 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan kabir taşlarını tahrip ettikleri gerekçesiyle "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan da cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç ile 14 kişinin müşteki sıfatıyla yer aldığı kaydedildi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Olayın geçmişi

Adana'da FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı. Zanlılardan H.Ö'nün DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu olduğu öğrenilmişti. Zarar gören mezarlar onarılmıştı.