Adana'da 9 hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Adana'da 2 otomobil ve 7 iş yerinden hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 7 iş yeri ve 2 otomobilden, 4 cep telefonu, 3 tablet bilgisayar, 15 kilogram sucuk, araç teybi ve 4 hoparlör çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, bölgedeki güvenlik kameralarından kimliklerini belirledikleri şüpheliler M.Ö, D.U. ve S.K'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö. tutuklandı, D.U. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerden M.Ö'nün bir iş yerinden tablet bilgisayar çalması güvenlik kamerasına yansıdı.