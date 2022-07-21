Son dakika haberi! Adana'da alt geçit çalışmasına otomobil düştü: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Adana'da alt geçit çalışmasına otomobil düştü: 1 yaralı

21.07.2022 01:35

Son dakika haberine göre Adana'da kontrolden çıkan otomobil alt geçit çalışmasına devrildi.

Adana'da kontrolden çıkan otomobil alt geçit çalışmasına devrildi. Kazada yolcu konumundaki bir kişi yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesi, Onur Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kadın sürücü 34 AJ 6272 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, alt geçit çalışmasının yapıldığı alana devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta yolcu konumunda bulunan K.K.K'yi (17) Seyhan Devlet Hastanesine kaldırırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. - ADANA

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Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Adana'da alt geçit çalışmasına otomobil düştü: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Adana'da alt geçit çalışmasına otomobil düştü: 1 yaralı - Son Dakika
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