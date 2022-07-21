Kaza, Seyhan ilçesi, Onur Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kadın sürücü 34 AJ 6272 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, alt geçit çalışmasının yapıldığı alana devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta yolcu konumunda bulunan K.K.K'yi (17) Seyhan Devlet Hastanesine kaldırırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. - ADANA

Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Adana'da alt geçit çalışmasına otomobil düştü: 1 yaralı - Son Dakika

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