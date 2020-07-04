Son dakika haber: Adana'da arazi mafyası düzenlenen operasyonla çökertildi - Son Dakika

Son dakika haber: Adana'da arazi mafyası düzenlenen operasyonla çökertildi

Son dakika gelişmesine göre Adana'da arazi mafyası düzenlenen operasyonla çökertildi Vatandaşın 400 dönüm arazisine çöküp mahsulünü satmışlar Adana'da "çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü kurmaktan" gözaltına alınan 14 zanlının, vatandaşın devletten kiraladığı 400 dönüm araziye silah tehdidiyle el koydukları ve...

Adana'da arazi mafyası düzenlenen operasyonla çökertildi

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Vatandaşın 400 dönüm arazisine çöküp mahsulünü satmışlar

ADANA - Adana'da "çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü kurmaktan" gözaltına alınan 14 zanlının, vatandaşın devletten kiraladığı 400 dönüm araziye silah tehdidiyle el koydukları ve mahsulünü de sattıkları ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışma üzerine vatandaşların devletten kiraladığı tarım arazilerini zorla ellerinden alan "çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütünün" olduğunu belirledi. Bu tespit üzerine polis, savcılıktan alınan izinle liderliğini G.Ş.'nin yaptığı çeteyi, teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucunda "Şenler Çetesi", olarak bilinen suç örgütünün Seyhan bölgesinde vatandaşın devletten kiraladığı arazileri silahla tehdit ederek el koyup, ekilen arazileri hasat edip parasına el koydukları ya da kendileri de ekim yaptıkları ortaya çıktı. Polis, bu zanlıların arazilere el koymak için aralarında bıçaklama, tehdit, şantaj ve gasp da dahil olmak üzere 30 olaya karıştığını belirledi. Ayrıca, zanlıların bu yöntemle 400 dönüm tarlayı ekip biçtiği ve para kazandığı iddia edildi.

Polis, bu tespitleri yaptıktan sonra 3 Temmuz günü suç örgütü üyesi 18 kişiyi yakalamak için şafak vakti eş zamanlı olarak 20 adrese baskın yaptı. Özel harekat polisinin da katıldığı baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Polisin suç örgütüne baskın anları drone ile de görüntülendi. Zanlıların yakalanması hem havadan hem de karadan an be an yakalandı. Polisin havadan bir çok zanlının çiftliğine baskın yaptığı görüldü.

Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:21 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Adana'da arazi mafyası düzenlenen operasyonla çökertildi - Son Dakika
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