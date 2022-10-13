Son dakika haber: Adana'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber: Adana'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

13.10.2022 13:27
Son dakika haber: Adana'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen tesisat işçisi yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen tesisat işçisi yaşamını yitirdi.

Tellidere Mahallesi'nde inşaat halindeki binada çalışan tesisat işçisi Fuat Güngörecek'in (36) asansör boşluğuna düştüğünü fark eden çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Güngörecek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberi alarak olay yerine gelen işçinin yakınları gözyaşı döktü.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Güngörecek'in cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Son dakika 3. sayfa: Adana'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti Son dakika 3. sayfa: Adana'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti İNŞAATTA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN TESİSATÇI ÖLDÜ İNŞAATTA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN TESİSATÇI ÖLDÜ
Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Adana'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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