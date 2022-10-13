Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Güngörecek'in cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Adana'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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