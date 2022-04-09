Son dakika haber! Adana'da askeri araç kaza yaptı: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Adana'da askeri araç kaza yaptı: 5 yaralı

09.04.2022 15:59
Son dakika haber! Adana'da askeri araç kaza yaptı: 5 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobil çarpıştı.

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Adana-Kozan D-815 karayolu Kozan girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 01 JAA 081 plakalı jandarma devriye aracıyla 01 JB 505 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu jandarma aracı devrilirken, otomobil ise refüje çıktı.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgedekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADANA

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Otomobil, Jandarma, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Adana'da askeri araç kaza yaptı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Adana'da askeri araç kaza yaptı: 5 yaralı - Son Dakika
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