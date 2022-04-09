Son dakika haberi! Askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

09.04.2022 17:09

Bir son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile askeri aracın çarpışması sonucu 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile askeri aracın çarpışması sonucu 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

M.Ç. idaresindeki 01 JB 505 plakalı otomobil, Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında 01 JAA 081 plakalı askeri araçla çarpıştı.

Devrilen jandarma aracındaki 2 asker şehit oldu, 1'i hafif 3 asker yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Kozan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Son dakika haberi! Askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Son dakika haberi! Askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Son dakika haberi! Askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Son dakika haberi! Askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Son dakika haberi! Askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Son dakika haberi! Askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Son dakika haberi! Askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Son dakika haberi! Askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

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Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı Son dakika haber: Adana'da askeri araç kaza yaptı: 5 yaralı Son dakika haber: Adana'da askeri araç kaza yaptı: 5 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı - Son Dakika
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