Son dakika haber: Adana'da atlı polis birliği göreve başladı - Son Dakika

Son dakika haber: Adana'da atlı polis birliği göreve başladı

23.10.2020 11:51
Son dakika haber: Adana'da atlı polis birliği göreve başladı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Adana'da atlı polis birliği, toplumsal olaylara müdahale tatbikatıyla göreve başladı.

Adana'da atlı polis birliği, toplumsal olaylara müdahale tatbikatıyla göreve başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Merkez Park'ta toplumsal olaya müdahale tatbikatı yaptı.

Senaryo gereği, göstericilerin dağıtılması ve kontrol altına alınması gibi olaylara müdahale edilen tatbikatta, bir polis atına Türk bayrağı karşısında selam da verdirdi.

Daha sonra kent merkezinde göreve başlayarak park ve caddelerde devriye atan atlı polisler, vatandaşların ilgisini çekti.

Bazı caddelerde çocuklar atları sevdi, bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

"Amacımız, toplumsal olaylarda atlarımızın etkinliğinden faydalanmak"

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Seyfullah Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, atlı birliğin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde göreve başladığını belirterek, "Amacımız, kalabalık toplulukların agresif olarak toplumsal olaylara dönüşmesi esnasında, atlarımızın etkinliğinden üst düzeyde faydalanmaktır. İnşallah bundan sonra Adana'da huzur ve güven ortamının tesisinde, aramıza yeni katılan birliğimizin faydasını üst düzeyde alırız." diye konuştu.

Birliğin eğitimi için kente gelen Atlı Birlik Grup Amiri Mahmut Kılınç da atlı polislerin toplumsal olaylarda ve devriye görevlerinde kullanıldığını anlatarak, "Toplumsal olaylarda fiziki yapıları yüksek olan atlar, kalabalık toplulukları kontrol altına alma veya onları yönlendirme açısından etkin rol oynamaktadır. Atlarımız yaya devriyeye göre daha hızlı hareket edebilmektedir." ifadelerini kullandı.

Atlı polis birliği, park ve caddelerde devriye görevi yapacak, bazı toplumsal olaylara da müdahale edecek.

Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Adana'da atlı polis birliği göreve başladı - Son Dakika

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