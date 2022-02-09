Son dakika haberi! Bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika

Adana'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde M.A.T ile F.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada M.A.T'nin tabancayla ateş açması sonucu F.A. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler şüpheli M.A.T'yi yakaladı, yaralı ise ambulansla Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.A.T. polis merkezine götürüldü.