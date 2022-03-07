Son dakika haber: Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldü

07.03.2022 17:46

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldüADANA Adana'da bir kişi sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldü

ADANA Adana'da bir kişi sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Tutal sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Tutal çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Tutal burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayın yaşandığı sokağa gelerek fail ya da failleri bulmak için çalışma başlattı.

Hayatını kaybeden Tutal'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haber: Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldü
Son dakika haber: Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldü
Son dakika haber: Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldü

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Saldırı, Adana, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldü - Son Dakika


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