Son Dakika | Bir kişinin evinde çıkardığı yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son Dakika | Bir kişinin evinde çıkardığı yangın söndürüldü

30.03.2022 00:19

Son dakika haberlerine göre Adana'da bir kişinin ailesiyle tartıştıktan sonra evinde çıkardığı yangın söndürüldü.

Adana'da bir kişinin ailesiyle tartıştıktan sonra evinde çıkardığı yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Fazlı Meto Bulvarı'ndaki bir apartmanın 13. katında yaşayan C.A, ailesiyle tartıştıktan sonra evin çocuk odasında yangın çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, tedbiren apartmanı boşalttı.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

C.A. ise ifadesi alınmak üzere 100. Yıl Polis Merkezine götürüldü.

Son Dakika | Bir kişinin evinde çıkardığı yangın söndürüldü
Son Dakika | Bir kişinin evinde çıkardığı yangın söndürüldü
Son Dakika | Bir kişinin evinde çıkardığı yangın söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bir kişinin evinde çıkardığı yangın söndürüldü - Son Dakika


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