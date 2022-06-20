Yaralı Y.B, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika: Bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya karışan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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