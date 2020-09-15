Son dakika haber: Adana'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde bina önündeki bisikletinin yerinde olmadığını gören Ahmet Bahçivan, sitenin güvenlik kameralarını inceledi.
Görüntülerde, siteye giren şüphelinin yanında getirdiği kesici aletle bir süre uğraşarak kilidi kestiğini gördü.
Bisikletinin çalındığını gören Bahçivan, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 11:25 - Kaynak: AA
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