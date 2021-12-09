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Son dakika haber! Adana'da cep telefonu düzenekli bombayı patlatan teröristin eylemleri gerekçeli kararda - Son Dakika

Son dakika haber! Adana'da cep telefonu düzenekli bombayı patlatan teröristin eylemleri gerekçeli kararda

09.12.2021 13:00
Son dakika haber! Adana'da cep telefonu düzenekli bombayı patlatan teröristin eylemleri gerekçeli kararda

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da 2019 yılında kaldırıma yerleştirilen bombayı cep telefonuyla Suriye'den infilak ettirdiği belirlenen ve müebbet ile 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan tutuklu PKK'lı teröristin, temin ettiği patlayıcıyı Türkiye'ye sızdırdığı bir örgüt üyesince kaldırıma bıraktırması...

Adana'da 2019 yılında kaldırıma yerleştirilen bombayı cep telefonuyla Suriye'den infilak ettirdiği belirlenen ve müebbet ile 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan tutuklu PKK'lı teröristin, temin ettiği patlayıcıyı Türkiye'ye sızdırdığı bir örgüt üyesince kaldırıma bıraktırması gerekçeli kararda yer aldı.

Merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki kaldırımda 20 Kasım 2019'da cep telefonu düzenekli patlayıcının infilak ettirilmesiyle ilgili 26 Nisan 2021'de Mersin'de tutuklanan terör örgütü PKK üyesi Servet Bayam'a, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince "devletin birliği ve bütünlüğünü bozma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "mala zarar verme" suçlarından müebbet ve 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verilmesine ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

Belgeler, ifade tutanakları, tanık anlatımları ve bilirkişi raporlarına yer verilen kararda, sanığın PKK üyeleriyle irtibat ve iltisaklı olduğu, örgütte "Tolhindan Botan" kod adıyla faaliyet yürüttüğü anlatıldı.

Kararda itiraflarına yer verilen, PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklu tanık M.U, Suriye'de örgütün farklı birimlerinde örgütsel faaliyet gösterdiğini belirterek, "2018'de Gara bölgesinde PKK kampındaydım. Servet Bayam'ı örgütün yoğunlaşma alanı olarak adlandırılan yerde gördüm. Yoğunlaşma alanı, örgüt mensuplarının toplanıp, başka alanlara sevk edildiği yerdir." ifadesini kullandı.

Hakkında PKK/KCK soruşturması yürütülen tanık P.Ü. de "Servet Bayam'ı örgütte birlikte eğitim gördüğümüz yerden tanıyorum. Servet'in bu eğitimden sonra örgütsel faaliyetler için Suriye'ye gittiğini biliyorum." şeklinde ifade verdi.

Bombayı Türkiye'ye sızdırılan PKK'lı terörist kaldırıma bırakmış

Gerekçeli kararda, sanığın terör örgütü PKK'nın hiyerarşik yapısında yer aldığı ve örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği aktarıldı.

Servet Bayam'ın farklı büyük şehirlere ve Adana'ya bombayı ve Türkiye'ye sızdırılan terör örgütü mensubunu gönderdiği belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"İncelenen maddi deliller, fezleke, olay yeri tutanakları, HTS kayıtları, bomba inceleme tutanakları ve tüm dosya kapsamından anlaşılacağı üzere sanık Servet Bayam'ın PKK/KCK silahlı terör örgütüne 2013 yılında katıldığı, Kuzey Irak ve Suriye'de örgütsel faaliyet gösterdiği, sanığın örgütün gizli birimi YPS içerisinde 'Tolhindan Botan' kod adını kullandığı, Ali Abdullah El H'yi (olaydan sonra tutuklanan ve müebbet hapse çarptırılan)???????, Suriye'den patlayıcı temin ederek bombalı saldırı için Adana'ya gönderdiği, 20 Kasım 2019'da merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki kaldırımda patlatılan cep telefonu düzenekli bombayı GSM hattı üzerinden Suriye'den aramak suretiyle infilak ettirdiği belirlenmiştir. Patlama sonrası Ali Abdullah El H. ile eyleme ilişkin WhatsApp üzerinden görüşme yaptığı ve patlama sebebiyle vatandaşlara ait araçların zarar gördüğü, sanığın bu eylemler ile PKK/KCK terör örgütü içerisinde verilen görevleri sorgulamaksızın kabul ederek örgütle organik bağını ortaya koyduğu, hiyerarşik ilişki nedeniyle suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu anlaşıldığından, Servet Bayam 'devletin birliği ve bütünlüğünü bozma' suçundan müebbet, 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' ve 'mala zarar verme' suçlarından da 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştır."

Olay ve dava süreci

Adana'da, 20 Kasım 2019'da merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki kaldırımda patlayıcı infilak ettirilmesi sonucu araçlar zarar görmüştü.

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince haklarında açılan ayrı davada 12 Ocak'ta karar duruşmasına çıkan Suriyeli sanıklar Ali Abdullah El H. "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve mala zarar verme" suçlarından 7 yıl 8 ay 15 gün, Ali El A. ve Soliman A. "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma suçuna yardım"dan 18 yıl 10 ay 7'şer gün, İsa El R. "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuksuz 4 sanığın ise beraatine karar verilmişti.

Patlayıcıyı Suriye'den cep telefonu aracılığıyla infilak ettirdiği belirlenen tutuklu Servet Bayam da 23 Kasım'daki karar duruşmasında, "devletin birliği ve bütünlüğünü bozma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "mala zarar verme" suçlarından müebbet ve 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Türkiye, Suriye, Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Adana'da cep telefonu düzenekli bombayı patlatan teröristin eylemleri gerekçeli kararda - Son Dakika


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