Son dakika haber: Adana'da, DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıkların yargılandığı davada karar - Son Dakika

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına fırıncılardan haraç topladıkları iddia edilen ve aralarında örgütün sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden'in de bulunduğu tutuksuz 17 kişinin yargılandığı davada, sanıklardan 5'i 6 yıl 8'er ay, 2'si de 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklardan H.G, A.Ç. M.K. ve M.G. ile avukatları hazır bulundu. Başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan örgütün sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Cumhuriyet savıcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Savcı, 17 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve üçer kez işledikleri belirlenen "nitelikli yağma" suçundan da 45'er yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı 11 sanığın ayrıca "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" suçundan 2'şer yıla kadar da cezalandırılmalarını istedi.

Sanık Mahmut Özden, savunmasında, terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığı ve kimseden örgüt adına haraç toplamadığını ileri sürdü.

Mütalaayı kabul etmediği belirten Özden, "Kimseden zorla para almadım. Kimseye örgütsel bir talimat vermedim. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Duruşmaya katılan diğer sanıklar da terör örgütüyle bağlantılarının olmadığını ileri sürerek, haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan A.Ç, A.C.S, M.K, M.G. ve Mahmut Özden'i 6 yıl 8'er ay, M.K. ve A.Ç'yi "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, tehdit" suçlarından 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer 10 kişinin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar veren heyet, sanıkların mevcut halinin devamına da hükmetti.