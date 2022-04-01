Son dakika haber | Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber | Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

01.04.2022 00:57
Son dakika haber | Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haber: Adana polisi tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Adana polisi tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Daha önceki dönemlerde yakalanan örgüt mensuplarından ele geçen dijitallerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair; fotoğraf ve videoları bulunan 7 şahıs hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı çıkarmasının ardından ekipler, 7 zanlının adreslerine operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşıyla kırıldı.

Gözaltına alınan 7 zanlı, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - ADANA

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Gözaltı, Terör, Adana, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika


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