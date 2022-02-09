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Son dakika haber: Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Son Dakika

Son dakika haber: Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

09.02.2022 07:53

Son dakika haberine göre Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Adana'da şafak vakti terör örgütü DEAŞ yönelik operasyon düzenlendi.

Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

ADANA - Adana'da şafak vakti terör örgütü DEAŞ yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklarda özel harekat timleri uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timdeki polisler koçbaşlarıyla kapıları kırarak evlere girdi. Eve giren özel harekat timi şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haber: Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haber: Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haber: Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haber: Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haber: Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haber: Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haber: Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haber: Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haber: Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haber: Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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Özel Harekat, Adana, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Son Dakika
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