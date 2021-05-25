ADANA'DA DEREYE DÜŞEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜNÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika

ADANA'DA DEREYE DÜŞEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜNÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

ADANA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, Sarıçam Deresi'ne düştü.

ADANA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, Sarıçam Deresi'ne düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, TIR sürücüsü İsmail I.'yı dereden halat yardımıyla kurtardı. İsmail I.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza, 03: 30'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarında meydana geldi. Karataş'tan şehir merkezi istikametine gitmekte olan İsmail I. İdaresindeki 27 AGC 816 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra Sarıçam Deresi'ne düştü. TIR'ın dereye düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerce halat ve merdiven yardımıyla dereden çıkartılan İsmail I. bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail I.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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