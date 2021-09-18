Son dakika haber: Adana'da düğün kınasındaki silahlı kavgada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da düğün kınasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki bir düğün kınasında silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler yaptıkları araştırmada, eğlence sırasında müzisyenler tarafından çalınan bir şarkının kız tarafı ile erkek tarafı arasında "daha yüksek sesle" söylenmesi nedeniyle kavga çıktığı, bu sırada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını tespit etti.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen aralarında gelinin ağabeyi Ş.M'nin de bulunduğu 3 şüpheliyi ticari taksiyle kaçarlarken yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.