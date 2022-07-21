Son dakika haber... Adana'da düğünde silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Adana'da düğünde silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

21.07.2022 00:46
Son dakika haber... Adana'da düğünde silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberleri: Adana'da düğünde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adana'da düğünde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi Mücahitler Caddesi üzerinde bulunan düğün salonun içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, düğün salonunda iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi bıçaklanarak bir kişi de tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen iki yaralı yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis, kavga eden kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı. Daha sonra düğün salonunda inceleme yapan polisler, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile tabancayı ele geçirdi.

Kavgada iki kişiyi yaraladığı iddia edilen K.D.'in yakalama çalışmaları devam ediyor. - ADANA

YORUMLAR
500
Adana'da düğün salonunda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı Adana'da düğün salonunda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı Sulama kanalında kayboldu Sulama kanalında kayboldu
Kaynak: İHA

Seyhan, kavga, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Adana'da düğünde silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:41 Korona tablosunda vakaların tırmanışı sürüyor! 1 haftada vaka sayıları neredeyse 2 katına çıktı
00:26 Biden'ın "Kansere sahibim" sözleri merak uyandırdı! Dedikodular sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi
00:14 Düzce'deki meydana gelen deprem sonrası iki ildeki vatandaşlar kendilerini sokağa attı
00:12 Jorge Jesus'tan transfer sorusuna tepki: Kiev rövanşında oynayamayacak oyuncular için konuşmaya gerek yok
23:46 Fener'in Devler Ligi ön eleme maçında oyuna giren Arda Güler taraftarı heyecanlandırdı! Genç yıldız çektiği şut sonrası ilginç anlar yaşandı
23:15 Düzce 4.2 şiddetindeki depremle sallandı! AFAD'dan "Olumsuz ihbar bulunmamaktadır" açıklaması geldi
22:54 Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
22:16 Aydın'da 11 yıl önce öldürülüp betona gömülen kiracının cinayetinde sır perdesi aralandı: Katil ev sahibi çıktı
22:06 Adana Havalimanı'nda çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu! Çifti görenler "Geçmişten gelmişler" yorumunda bulundu
21:47 Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının ilk yarısında sarı kart gören Joshua King tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 00:54:45. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Adana'da düğünde silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement