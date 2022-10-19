Güneri Mahallesi İpek Sokak'ta zeytin toplarken kızları Nazgül Akduman'ın kaybolduğunu fark eden ailesi, çocuklarını bulmak için araştırma başlatmıştı. Diğer kızlarının sokaktaki foseptiği göstermesi üzerine aile, kızları Nazgül'ün buraya düştüğünü belirlemişti. Buradaki suyun boşaltılmasının ardından Nazgül Akduman'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düştüğü foseptikte ölen çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika

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