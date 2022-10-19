Düştüğü foseptikte ölen çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Düştüğü foseptikte ölen çocuğun cenazesi defnedildi

19.10.2022 15:10

Cenazenin morgdan alınması Cenazenin araçla götürülmesi Tabutun taşınması Cenaze namazının kılınması Yaşamını yitiren çocuğun yakınlarının üzüntüsü Adana'da düştüğü foseptikte ölen çocuğun cenazesi defnedildi ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde foseptiğe düşerek yaşamını yitiren 4 yaşındaki...

Cenazenin morgdan alınması

Cenazenin araçla götürülmesi

Tabutun taşınması

Cenaze namazının kılınması

Yaşamını yitiren çocuğun yakınlarının üzüntüsü Adana'da düştüğü foseptikte ölen çocuğun cenazesi defnedildi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde foseptiğe düşerek yaşamını yitiren 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Güneri Mahallesi İpek Sokak'ta dün foseptiğe düşerek hayatını kaybeden Nazgül Akduman'ın cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.

Çocuğun cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak ilçedeki Güneri Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Nazgül Akduman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Güneri Mahallesi İpek Sokak'ta zeytin toplarken kızları Nazgül Akduman'ın kaybolduğunu fark eden ailesi, çocuklarını bulmak için araştırma başlatmıştı. Diğer kızlarının sokaktaki foseptiği göstermesi üzerine aile, kızları Nazgül'ün buraya düştüğünü belirlemişti. Buradaki suyun boşaltılmasının ardından Nazgül Akduman'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA
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Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düştüğü foseptikte ölen çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika

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