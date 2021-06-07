Şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 233 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'nde şüpheli Y.K'nin elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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