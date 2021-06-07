Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 233 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'nde şüpheli Y.K'nin elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 233 sikke ele geçirildi.
Y.K'nin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen tarihi eserler Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Adana'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 233 sikke ele geçirildi - Son Dakika