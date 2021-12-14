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Son dakika haber | Adana'da eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber | Adana'da eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

14.12.2021 09:54
Son dakika haber | Adana'da eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da tartıştığı karısını pompalı tüfekle vurularak öldürülen şüpheli tutuklandı.

Adana'da tartıştığı karısını pompalı tüfekle vurularak öldürülen şüpheli tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesindeki evlerinde, 12 Aralık'ta tartıştığı eşi Nazik S'yi (28) pompalı tüfekle vurarak öldüren Ömer S'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ömer S'nin ifadesinde, 2015'te evlendiklerini, çocuk sahibi olamadıklarını ve bu konuda zaman zaman tartışma yaşadıklarını ileri sürdüğü belirtildi.

Zanlının, olay günü de aynı konuda tartışma çıkması üzerine eşine, "Sus, yoksa seni öldürürüm." dediği, bunun üzerine Nazik S'nin de "Öldürmezsen adam değilsin." diye çıkışması üzerine tüfekle karısına ateşe ettiğini anlattığı öğrenildi.

Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine götürülen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere de karısı için "Üzerime çok geldi." ifadesini kullandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ömer S, Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı eşi Nazik S'ye pompalı tüfekle ateş etmişti. Zanlı, olayın ardından polisi arayarak adrese yönlendirilen ekiplere teslim olmuş, 112 Acil Servis ekipleri de kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Çukurova, Aralık, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Adana'da eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Adana'da eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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