Son dakika haber! Adana'da eski eşinin öldürdüğü öne sürülen kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Adana'da eski eşinin öldürdüğü öne sürülen kadının cenazesi defnedildi

07.04.2022 16:59
Son dakika haber! Adana'da eski eşinin öldürdüğü öne sürülen kadının cenazesi defnedildi

Son dakika gündem haberi: Adana'da eski eşinin öldürdüğü iddia edilen kadının cenazesi Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Adana'da eski eşinin öldürdüğü iddia edilen kadının cenazesi Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde, dün eski eşi Ümit S. (41) ile bulunduğu evde ölmüş halde bulunan 3 çocuk annesi Şükriye Gür'ün (32) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenaze, Ceyhan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adana'da dün, polisin kavga ihbarına gittiği evin kapısını açan olmayınca itfaiyeye bağlı CANKUR ekipleri tarafından kapı açılmış, eve giren ekipler Ümit S'yi yaralı, Şükriye Gür'ü ise ölü bulmuştu. Ümit S'nin eski eşini öldürdüğü, kendisini de yaraladığı iddia edilmişti.

Son dakika haber! Adana'da eski eşinin öldürdüğü öne sürülen kadının cenazesi defnedildi
Son dakika haber! Adana'da eski eşinin öldürdüğü öne sürülen kadının cenazesi defnedildi
Son dakika haber! Adana'da eski eşinin öldürdüğü öne sürülen kadının cenazesi defnedildi
Son dakika haber! Adana'da eski eşinin öldürdüğü öne sürülen kadının cenazesi defnedildi

YORUMLAR
500
Adana'da otomobil kundaklandı Adana'da otomobil kundaklandı Adana'da kenevir eken 3 kişi yakalandı Adana'da kenevir eken 3 kişi yakalandı

Adana Yüregir, Ceyhan, Adana, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Adana'da eski eşinin öldürdüğü öne sürülen kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika


Son Dakika
17:02 "ABD, Türkiye'ye F-16 satacak mı?" sorusuna Çavuşoğlu: 18 Mayıs'ta Washington'da bu konuyu görüşeceğiz
16:57 Buça'daki kurbanı ojeli tırnaklarından tanıdılar! İrina Filkina'nın ölümle biten hazin sonu
16:57 Yıldızların Altında şarkısıyla bilinen Koray Candemir'in annesi hayatını kaybetti
16:51 Yalova'da tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü
16:24 Son Dakika: Süper Lig'de Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti
16:21 Kayıp üniversite öğrencisi intihar etmeden önce duvar dibine oturup ağlamış
16:06 Genç turizmci Gülşah Gizem Angı'nın kahreden ölümü! Miyom ameliyatında hayatını kaybetti
16:02 Aleyna Tilki'den yeni klip fotoğrafları: Bikinili pozları çok beğenilecek
16:00 Kasaba Doktoru bugün ilk bölümüyle ekranlarda
15:50 İsmail Koncuk "Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil" dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 17:06:26. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Adana'da eski eşinin öldürdüğü öne sürülen kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement