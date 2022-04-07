Son dakika haber! Adana'da eski eşinin öldürdüğü öne sürülen kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika

Adana'da eski eşinin öldürdüğü iddia edilen kadının cenazesi Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde, dün eski eşi Ümit S. (41) ile bulunduğu evde ölmüş halde bulunan 3 çocuk annesi Şükriye Gür'ün (32) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenaze, Ceyhan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adana'da dün, polisin kavga ihbarına gittiği evin kapısını açan olmayınca itfaiyeye bağlı CANKUR ekipleri tarafından kapı açılmış, eve giren ekipler Ümit S'yi yaralı, Şükriye Gür'ü ise ölü bulmuştu. Ümit S'nin eski eşini öldürdüğü, kendisini de yaraladığı iddia edilmişti.