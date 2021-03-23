Son dakika haber: Adana'da evde başlarından vurularak öldürülen çiftle ilgili 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Adana'da evde başlarından vurularak öldürülen çiftle ilgili 4 şüpheli yakalandı

23.03.2021 09:51
Son dakika haber: Adana'da evde başlarından vurularak öldürülen çiftle ilgili 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Son dakika haberi... Adana'nın Karaisalı ilçesinde, karı kocanın evlerinde başlarından vurularak öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, karı kocanın evlerinde başlarından vurularak öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Elif ve Mehmet Fevzi Atay çiftinin dün Tümenli Mahallesi'ndeki evlerinde silahla vurularak öldürülmesinin ardından çalışma başlattı.

JASAT ekiplerinin çalışmasıyla zanlılar O.Ü, A.A, P.K. A.U. gözaltına alındı.

Zanlıların, karı kocanın dışarda bulunduğu sırada hırsızlık amacıyla eve girdiği ve bir süre sonra eve dönen çiftle karşılaşınca ikisini de vurdukları iddia edildi.

Şüphelilerden ikisinin emekli öğretmen Elif Atay'ın eski öğrencileri olduğu, ayrıca Elif Atay'ın bir süre kanser tedavisi gördüğü ve hastalığı atlattığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Karaisalı ilçesinde, Elif ve Mehmet Fevzi Atay çiftinden haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istemişti. Eve giren jandarma ekipleri, Atay çiftini başlarından vurulmuş halde görünce sağlık ekiplerine haber vermiş, karı kocanın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Karaisalı, Jandarma, JASAT, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Adana'da evde başlarından vurularak öldürülen çiftle ilgili 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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