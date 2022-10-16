Son dakika haber... ADANA'DA FABRİKA YANGINI; 4 SAATTE KONTROL ALTINDA - Son Dakika
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Son dakika haber... ADANA'DA FABRİKA YANGINI; 4 SAATTE KONTROL ALTINDA

16.10.2022 10:21

Son dakika gündem haberi... ADANA'nın Seyhan ilçesinde bir alüminyum fabrikasında çıkan yangın, 4 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde bir alüminyum fabrikasında çıkan yangın, 4 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir alüminyum fabrikasında plastik atık bulunan depoda, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangına, müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 4 saatlik süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, soğutma çalışmalarına başladı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ADANA'DA FABRİKA YANGINI; 4 SAATTE KONTROL ALTINDA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... ADANA'DA FABRİKA YANGINI; 4 SAATTE KONTROL ALTINDA - Son Dakika
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