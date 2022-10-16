Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir alüminyum fabrikasında plastik atık bulunan depoda, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangına, müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 4 saatlik süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, soğutma çalışmalarına başladı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

İtfaiye, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... ADANA'DA FABRİKA YANGINI; 4 SAATTE KONTROL ALTINDA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.