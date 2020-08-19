Son dakika haber! Adana'da FETÖ'nün sözde "bölge imamı" tutuklandı

Son dakika haberleri: Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan örgütün sözde "bölge imamı" tutuklandı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan örgütün sözde "bölge imamı" tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ mensuplarınca 3'e bölünen Adana'da bir bölgenin imamı olduğu iddia edilen A.O'yu (35) düzenlediği operasyonla yakaladı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgütün sözde "üst düzey" mensuplarıyla telefon görüşmeleri yaptığı ve örgüt üyelerinin konakladığı otellerde kaldığı öne sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 09:53

Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında

Şevval Sam'dan sevgilisine şiddet uygulayan Ozan Güven'e tepki: Aynı filmde oynamam

Bim, Şok, Migros ve CarrefourSa arasında en çok kar eden market Bim oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifreiz yayınlanacak

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den limit çıkışı: Neden karşı olayım?

Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi

Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı

Seyir halinde at yarışı oynayan taksi şoförü trafikten men edildi

Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman, Barcelona ile sözleşme imzaladı

Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi

Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı

MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi

F.Bahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Allahyar ile Ankaragücü ilgileniyor

En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları