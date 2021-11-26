Adana'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Adana'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi

ADANA Adana'da aralarında emekli polisin de olduğu 8 FETÖ zanlısı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sohbetlerine katıldığı, sohbetlerde sözde ağabeylik yaptığı, ByLock kullandığı ve daha önceki örgüt şüphelilerinin verdikleri ifadelerde isimlerinin geçtiği öne sürülen 8 kişi tespit edildi. Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti. 24 Kasım sabahı belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan TEM ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Kadir A.'nın, örgütün çağrısıyla Bank Asya'da 4 bin 590 dolar hesap artırımı yaptığı ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Mihriban G.'nin ise ByLock kullanıcısı olduğu, mahrem imamlarla bağlantı kurduğu saptandı. İlhan A.'nın ise örgütün gizli haberleşme programlarından 'Eagle' kullanıcısı olduğu, örgütün çağrısıyla Bank Asya'da hesap açtığı tespit edildi. Emekli polis memuru Ahmet T.'nin ise hakkında ardışık arama olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 zanlı savcılıktan, 3 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, emekli polis Ahmet T. tutuklandı.

Öte yandan, dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, hakkında örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Oktay K. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç polis Ümit K. gözaltına alındı. Şüpheliler, önce adliyeye ardından cezaevine götürüldü.