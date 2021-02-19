Adana'da jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PYD üyesi olduğu ileri sürülen bir kişinin Kozan ilçesi Örendere Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi.

Ekipler, adrese düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.