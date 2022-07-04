Son dakika haber: Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 131 şüpheliden 12'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 27 Haziran-3 Temmuz'da çeşitli operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 6 kilo 838 gram esrar, 1 kilo 572 gram sentetik uyuşturucu, 302 uyuşturucu hap, 28 kök Hint keneviri, 4 gram eroin ile ruhsatsız av tüfeği ve 6 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 131 zanlıdan 12'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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