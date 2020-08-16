Son dakika haber: Adana?da genç kadının öldürüldüğü faili meçhul cinayet, 18 yıl sonra çözüldü - Son Dakika

Son dakika haber: Adana?da genç kadının öldürüldüğü faili meçhul cinayet, 18 yıl sonra çözüldü

Son dakika haberine göre ADANA'da 18 yıl önce 2 çocuk annesi Fadime Şafak'ın (29) öldürüldüğü faili meçhul cinayet, Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından çözüldü.

Son dakika haber: Adana?da genç kadının öldürüldüğü faili meçhul cinayet, 18 yıl sonra çözüldü, System.String[]

ADANA'da 18 yıl önce 2 çocuk annesi Fadime Şafak'ın (29) öldürüldüğü faili meçhul cinayet, Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından çözüldü. Kadını yastıkla boğarak öldürdüğü öne sürülen Gökhan Çekiç (40), kaçtığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilerek gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Çekiç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Ekim 2002'de saat 02.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Şehitduran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçi eşi Süleyman Şafak'ın tarım arazileriyle ilgilenmek amacıyla dışarıda olduğu sırada, çocukları Volkan ve Dilara ile evde kalan Fadime Şafak, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çocuklarının gözleri önünde yastıkla boğularak öldürüldü. Çocukların durumu teyzeleri Güler Şafak'a haber vermesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Fadime Şafak'ın vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri, tırnaklarında DNA örnekleri ve burnunda kırık tespit etti. Evde yapılan incelemede ise herhangi bir şeyin çalınmadığı anlaşıldı.ÖZEL EKİP KURULDUİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, zaman aşımı yaklaşan faili meçhul cinayetleri tekrar inceledi. Dosyaları titizlikle inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmada, olay tarihine yakın zamanda mahalleden taşınan ve fail olabileceği değerlendirilerek oluşturduğu profiller üzerinde çalışmaya başladı. Bu profillerle uyuştuğu düşünülen Gökhan Çekiç'i araştıran ekipler, şüphelinin KKTC'de olduğunu ve burada da bir evden 'hırsızlık' yaptığı iddiasıyla cezaevine girdiğini tespit etti. Şüpheli üzerinde çalışmasını sürdüren ekipler, Fadime Şafak'ın tırnak aralarından alınan DNA'ların karşılaştırılması için Çekiç'i, 8 Mayıs 2020'de Türkiye'ye getirdi. Mersin'deki Taşucu Limanı'ndan alınan Çekiç, ifadesinin alınmasının ardından yurt dışı yasağı tedbiri konularak serbest bırakıldı.DNA'LAR UYUŞTU, GÖZALTINA ALINDI Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'ndan gelen sonuçlarda, Fadime Şafak'ın tırnakları arasından alınan örneklerin, Çekiç'ten alınan örneklerle uyuşması üzerine ekipler, yasadışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığı öne sürülen şüpheliyi yeniden gözaltına aldı. Emniyete götürülen Çekiç, sorgusunda, Fadime Şafak ile aralarında o yıllarda bir ilişki olduğunu, Şafak'ın olay gecesi kendisinden nişanlısından ayrılmasını istemesi üzerine kavga ettiğini ve bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan olayı bildiği, ancak emniyet güçlerine bildirmediği iddia edilen Çekiç'in ablası Perihan Y. (60) Kocaeli'nde, kaynı Aptil C. de (46) Adana'daki adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.YÜZÜNDEKİ YARALARI SAKLAMIŞOlay günü yüzünden yaralanan Gökhan Çekiç'in, mahalledeki polislere yakalanmamak için günlerce evden çıkmadığı, amcasının şüphelenmesi üzerine mahalledeki çocuklarla kavga ettiğini söylediği öne sürüldü. Öte yandan Çekiç'in 2004 yılında evlendiği ve 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.18 YIL SONRA TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Gökhan Çekiç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çekiç'in ablası Perihan Y. ile kaynı Aptil C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 10:50

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Adana?da genç kadının öldürüldüğü faili meçhul cinayet, 18 yıl sonra çözüldü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ın anlaştığı Bernard Mensah, bu akşam İstanbul'a geliyor İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Joe Biden'ın açıklamalarına sert tepki: Alçak bir plan Başkasının düğününde virüs kapan gelinler, kendi düğünlerine katılamayacaklar Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz Beşiktaş Gökhan Töre transferini bitirmek üzere! Kalinic için Roma ile masaya oturuldu Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'ye teklif yaptı Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi Ryan Babel'den Fulham iddialarına açık kapı: Scott Parker harika bir teknik direktör Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı Konya'da oyun bağımlısı 16 yaşındaki çocuk evden kaçtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak         
13:31
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü         
12:46
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi         
12:16
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı         
11:01
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir         
10:08
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti         
10:01
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı         
09:49
Koronavirüse karşı Koronavirüse karşı "Güvenli alan" uygulaması yeni normalde zorunlu olacak         
09:25
ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti         
05:47
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti         
00:54
Bakan Soylu, Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu         
00:18
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil         
23:48
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek         
23:29
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun         
22:25
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı         
22:01
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu         
20:26
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, "Ramo"nun çekimlerinde kaza geçirdi         
20:17
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı         
19:12
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler         
17:16
2 gündür kayıp olarak aranan adamı, arkadaşı 10 bin lira için öldürmüş 2 gündür kayıp olarak aranan adamı, arkadaşı 10 bin lira için öldürmüş         
17:10
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler         
16:09
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu         
15:36
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı         
15:17
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi         
15:13
Çinli Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı         
14:57
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı         
14:38
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı         
12:11
12 yaşındaki çocuk annesinin yardımıyla kumarhaneye girdi, 17 dakika boyunca kumar oynadı 12 yaşındaki çocuk annesinin yardımıyla kumarhaneye girdi, 17 dakika boyunca kumar oynadı         
12:03
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler         
11:29
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimcinin başı belaya girdi Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimcinin başı belaya girdi         
11:18
Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor         
18:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2020 17:43:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Adana?da genç kadının öldürüldüğü faili meçhul cinayet, 18 yıl sonra çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei