YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf, geri dönüşüm fabrikasında gece 03.30'da çıkan yangını büyük oranda kontrol altına aldıklarını açıkladı. Yangına 10 tanker, 10 arazöz ve 30 personelle müdahale ettiklerini belirten Sarraf, "Buradaki tek amacımız, alevlerin yan tarafa sirayet etmemesiydi ve kontrol altına aldık. Diğer yandan içerideki değerli makineleri kurtardık. Yangın tamamen söndürülmek üzere. Yangının çıkış sebebini henüz bilmiyoruz ama 2-3 nokta üzerinde duruyoruz. Tamamen söndürüldükten sonra gerekli incelemeyi yapacağız ve neden çıktığını tespit edeceğiz" dedi.