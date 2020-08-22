Son dakika haber... Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın - 1

Son dakika gelişmesine göre ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler tüm fabrikayı sararken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - Adana - Adana

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 03:58

Kaynak: DHA

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