Son dakika haber: Adana'da güven uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'nın Karataş ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüzbaşı Mahallesi'nde huzur ve güven uygulaması yaptı.
Uygulamada, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 10 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler, yakalanan av tüfekleri ve uyuşturucu ile ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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