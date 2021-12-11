Son dakika haber! Adana'da halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye götürdü - Son Dakika

Durumu fark eden diğer yolcular, durumu şoför Murat Türkeşoğlu'na bildirdi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış! CHP'nin iki numarası ilk kez "Gönlümüzde genel başkanımız var" dedi