Son dakika haber! Adana'da halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye götürdü - Son Dakika

Adana'da halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye ulaştırdı.
Seyhan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı şehir içi hattında yolculuk yapan kadın fenalaştı.
Durumu fark eden diğer yolcular, durumu şoför Murat Türkeşoğlu'na bildirdi.
Türkeşoğlu, otobüsü içinde diğer yolcularla Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü.
Hastaneye teslim edilen kadın, tedaviye alındı.
Olay otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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