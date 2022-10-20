Afet ve Acil Durum Başkanlığı ( AFAD ) ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde, Kut-ül Amare Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği hava saldırısı sirenlerinin çalmasının ardından öğrenciler sığınağa indi.

Kaynak: AA

Adana, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Adana'da hava saldırısı tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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