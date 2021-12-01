Son dakika haber: Adana'da hipodromda akrabasını öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet istemi - Son Dakika

Adana'da, hipodromda akrabasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yeşiloba Hipodromu'nda, 9 Nisan'da akrabası Selçuk Turan'ı kavgada bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu F.P. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, F.P. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istendi.

İddianamede, Selçuk Turan'ın hipodromda at sahibi olduğu, F.P'nin ise burada seyislik yaptığı belirtildi.

Akraba olan F.P. ve Turan arasında küfürleşme nedeniyle husumet bulunduğu iddianamede anlatıldı.

İddianamede, olay günü telefonda tartıştıktan sonra Selçuk Turan'ın hipodroma gittiği ve F.P. ile aralarında kavga çıktığı, otopsi raporuna göre maktulün boyun, omuz ve göğüs bölgelerinden bıçaklanarak öldürüldüğünün anlaşıldığı kaydedildi.

Turan'ın hayati bölgelerine yönelik bıçaklama eyleminde, şüpheli F.P'nin öldürme kastıyla hareket ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda, 9 Nisan'da Selçuk Turan ile akrabası F.P. arasında kavga çıkmış, Turan bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay sonrası kaçan zanlı F.P. polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde yakalanmış, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.