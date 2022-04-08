Hırsızlık operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi! Üyeleri arasında kimler yok ki

Adana'da 43 hırsızlık olayına karışarak yaklaşık 1 milyon liralık çeşitli eşyalar çaldıkları iddia edilen 15 zanlıdan 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son 7 ayda 43 adresten yaklaşık 1 milyon liralık cep telefonu, tablet, ziynet eşyası, inşaat malzemesi ve para çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takiple hırsızlık olaylarına karışan 15 şüphelinin kimliğini belirledi.

Zanlılar, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı, ruhsatsız tabanca ile çalıntı olduğu değerlendirilen 10 cep telefonu ve televizyon ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ev sahibinin hırsızları kovalaması kamerada

Hırsızlık olaylarından bazıları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayıtlarda, bir evden cep telefonu ve tablet çalan iki şüpheliden birinin parmak izi bırakmamak için dokunduğu yerleri bezle silmesi görüldü.

Başka bir görüntüde de iki şüphelinin girdikleri evden çanta çalıp uzaklaşırken ev sahibi tarafından fark edilip kovalanması ve zanlıların panikle kaçışması yer aldı.