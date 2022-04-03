İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

03.04.2022 23:38

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada biri ağır olmak üzere 3 kişi silahla yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada biri ağır olmak üzere 3 kişi silahla yaralandı.

Karacaoğlan Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası gruptakilerin birbirlerine silahla ateş etmesi sonucu, Mazlum K, Özkan A. ve Selçuk A. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağı geçişlere kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri de delil topladı.

Ekipler, kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı Husumetli iki grup arasında fırın sırası kavgası: 14 kişi yaralandı Husumetli iki grup arasında fırın sırası kavgası: 14 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
00:11 Oyuncu Tuna Tunalı neredeyse gözünden oluyordu! Sevmeye çalıştığı köpeğin saldırısına uğradı
23:58 Taraftarlar mest oldu! Valerien Ismael'in Beşiktaş'ın attığı gole verdiği tepki sosyal medyayı salladı
23:24 Rus ordusu bölgeden temizlendi! Sokaklarda 410 sivilin cesedi bulundu
23:21 Eski hakem Ahmet Çakar'dan bomba iddia geldi! Trabzonspor-Beşiktaş maçı geçersiz sayılabilir
23:19 Abdullah Avcı şampiyonluk hakkında ilk kez böyle konuştu: Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar
22:33 Bu karşılaşmada her şey yaşandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı berabere bitti
22:25 Nisan ayında vatandaşların cebini yakından ilgilendiren konular gündemde olacak! İşte o 4 konu başlığı
22:05 Merakla beklenen Millet İttifakı adayı açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi: Kesin kazanacak bir aday olacak
21:58 Maçta tepki sesleri yükseldi! Hakem Zorbay Küçük'ün, Trabzonspor-Beşiktaş maçında verdiği karar eleştiri oklarının hedefi oldu
21:56 Gülme krizine sokan skeç için Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür mesajı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 00:20:42. #1.11#
SON DAKİKA: İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement